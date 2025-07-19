Алиев: Баку и Ереван очень близки к подписанию мирного договора

Президент Азербайджана заявил, что текст соглашения может быть парафирован заблаговременно

БАКУ, 19 июля. /ТАСС/. Азербайджан и Армения очень близки к подписанию мирного договора, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на международном медиафоруме в городе Ханкенди.

"Текст соглашения может быть парафирован заблаговременно, и азербайджанская сторона уже выступала с таким предложением в Абу-Даби. Думаю, мы очень близки к подписанию мирного договора", - отметил Алиев.

По его словам, Баку продолжает настаивать на выполнении двух своих условий. "Мирный договор может быть подписан сразу после решения двух вопросов: изменения Конституции Армении и роспуска Минской группы ОБСЕ", - подчеркнул глава государства.