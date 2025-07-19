Переговорную динамику нужно увеличивать, отметил Владимир Зеленский

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Украинская делегация предложила российской стороне провести новый раунд переговоров на следующей неделе, утверждает Владимир Зеленский.

По его словам, соответствующее предложение озвучил глава делегации Киева на переговорах в Стамбуле, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров. "Секретарь СНБО Умеров сообщил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Переговорную динамику нужно увеличивать", - сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в своем телеграм-канале.

17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, отметил, что Россия ждет от Украины предложений по третьему раунд переговоров. Он добавил, что пока продолжается выполнение предыдущих договоренностей, но потом Киеву придется определяться.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что переговоры "подвисли со стороны Украины", которая то ли уклоняется, то ли не определилась с датой нового раунда. Захарова подчеркнула, что российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров с украинской стороной, отметив при этом, что ей неизвестно о каких-либо сигналах Украины о готовности к новому раунду. Представитель МИД России выразила надежду, что Киев будет действовать в духе достигнутых договоренностей "и продолжит переговорный процесс".