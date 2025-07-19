Глава правительства и председатель Либерально-демократической партии Сигэру Исиба поставил перед выборами задачу сохранить большинство правящей коалиции в верхней палате парламента

ТОКИО, 20 июля. /ТАСС/. Выборы в верхнюю палату парламента пройдут в Японии, где по итогам голосования правящий блок в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии "Комэйто" может потерять большинство, премьер-министр Сигэру Исиба - уйти в отставку, а правящая коалиция - изменить свой состав.

Глава правительства и председатель ЛДП Исиба поставил перед выборами главную задачу сохранить большинство правящей коалиции, которая уже потеряла большинство в ключевой нижней палате осенью 2024 года, в верхней палате парламента. Для этого ЛДП и "Комэйто" нужно получить минимум 50 депутатских мандатов.

Однако, как показал опрос, проведенный агентством Kyodo при участии более 43 тыс. респондентов, правящий блок столкнулся с риском утраты большинства. Так, сама ЛДП может получить менее 40 мест, а "Комэйто" не сможет удержать свои 14 мандатов, судьба которых будет решаться на выборах.

Несмотря на слабый уровень поддержки правящего блока, главная оппозиционная Конституционно-демократическая партия, вряд ли серьезно улучшит свои позиции и получит лишь 22 места, согласно опросу Kyodo. Заметно увеличить свое представительство в верхней палате парламента могут Народно-демократическая партия, а также небольшая партия "Сансэйто" (яп. "Партия участия в политике"), выступающая под лозунгом "Япония - прежде всего".

Сценарии развития событий

В случае сохранения большинства за коалицией ЛДП и "Комэйто" нынешний премьер Исиба наверняка останется на своем посту. Однако это возможно даже в случае неудачного выступления на выборах, поскольку после выборов в верхнюю палату, в отличие от выборов в нижнюю палату, в ЛДП традиционно не проходят выборы председателя. В пользу сохранения за Исибой поста премьера могут сыграть продолжающиеся переговоры с США по повышенным пошлинам, которые должны вступить в силу с 1 августа.

При втором сценарии, как прогнозирует газета Nikkei, в случае провала на выборах Исиба уйдет в отставку. Это может произойти уже 21 июля, когда запланирована пресс-конференция главы правительства. В таком случае через месяц в ЛДП пройдут выборы нового главы партии, который в парламенте будет избран главой правительства меньшинства, если оппозиция не сможет выдвинуть единого кандидата.

Третий сценарий предполагает, что ЛДП и "Комэйто" придется изменить структуру правящей коалиции, приняв в нее третью партию. В зависимости от результатов коалиционных переговоров премьером может быть избран политик не из ЛДП. Среди кандидатов в коалицию Nikkei называет "Общество обновления Японии", Народно-демократическую партию и даже главную оппозиционную Конституционно-демократическую партию.

Ход выборов

Выборы в верхнюю палату парламента, мандаты в которой имеют 248 депутатов, проходят раз в три года. Каждый раз на них избирается лишь половина состава. Срок полномочий депутатов составляет шесть лет.

На нынешних выборах избирателям предстоит решить судьбу 124 депутатских кресел, а также еще одного вакантного мандата. В общей сложности будут избраны 125 депутатов, из них 75 по одномандатным округам, а еще 50 - по партийным спискам.

Большинство избирательных участков откроются в 07:00 по местному времени (01:00 мск) и закроются в 18:00 (12:00 мск), примерно четверть участков будет работать до 19:00 (13:00 мск). Подсчет голосов начнется в 20:00 (14:00 мск) и полностью завершится в 07:00 21 июля (01:00 мск 21 июля). Первые результаты экзитполов, опросов на выходе с избирательных участков, станут известны около 20:00 по местному времени (14:00 мск).