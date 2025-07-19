Bзбирательная кампания стартует 28 августа и продлится 30 дней

КИШИНЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты на предстоящих 28 сентября выборах в парламент начинаются в Молдавии. Об этом заявил вице-председатель Центральной избирательной комиссии Павел Постикэ.

"В предвыборный период, с 20 июля, могут подавать документы независимые кандидаты, а партии - списки своих кандидатов. Период продлится до 20 августа. А избирательная кампания строго определена по времени: она начнется 28 августа и продлится 30 дней, до субботы, предшествующей дню выборов", - сказал представитель ЦИК в интервью молдавскому агентству IPN, обозначив различия между политической агитацией и предвыборной агитацией.

"До 28 августа партии могут проводить агитационную деятельность - представлять себя, общаться с гражданами, демонстрировать свои программы, но без прямого призыва к голосованию. С 28 августа они смогут четко заявить: "Голосуйте за нас", - уточнил Постикэ. При этом он признал, что на практике "весьма непросто отличить пропаганду от агитации".

Избирательный период парламентских выборов стартовал 14 июля, с его началом партии и блоки могут подавать заявки на участие в выборах. В субботу ЦИК Молдавии уже отказал в регистрации блоку "Победа", обвинив его в связях с Россией. В постановлении, которое зачитал Постикэ, Россию обвинили в якобы имеющей место военной оккупации территории непризнанного Приднестровья. Лидер блока Илан Шор заявил ТАСС, что его соратники продолжат борьбу и оспорят решение, которое считают абсурдным. Он подчеркнул, что члены комиссии действовали по прямому указанию президента республики Майи Санду.

Полномочия главы государства в Молдавии ограничены, а реальная власть находится в руках правительства, которое назначается парламентским большинством.

Как показал проведенный в конце июня опрос социологической компании IMAS, блок левых партий, переговоры о формировании которого ведут социалисты, Партия коммунистов, партии "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы", имеет высокие шансы победить на выборах. В парламент также проходит правящая партия, блок оппозиционных проевропейских партий "Альтернатива", который возглавили мэр Кишинева Ион Чебан, Стояногло, а также экс-премьер Ион Кику и лидеры партии "Гражданский конгресс", блок "Победа" и "Наша партия".