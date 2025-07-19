В городе больше нет боевиков незаконных вооруженных формирований, заявил представитель МВД в переходном правительстве Сирии Нуреддин аль-Баба

КАИР, 20 июля. /ТАСС/. Вооруженные столкновения в городе Эс-Сувейда полностью прекратились. С таким заявлением выступил представитель МВД в переходном правительстве Сирии Нуреддин аль-Баба.

"В настоящий момент в Эс-Сувейде больше нет боевиков незаконных вооруженных формирований, во всем городе прекратились боестолкновения", - подчеркнул аль-Баба, его слова привело агентство SANA.

Министерство здравоохранения во временном правительстве Сирии в этой связи объявило, что "немедленно направляет в Эс-Сувейду 20 машин скорой помощи, оснащенных необходимым оборудованием и медикаментами". "Решение об отправке было принято в свете открытия гуманитарных коридоров в провинцию, медики отправятся туда в ближайшие часы", - говорится в пресс-релизе Минздрава арабской республики, опубликованном в его Telegram-канале.

В субботу президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о немедленном введении режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда. Спецпредставитель США по Сирии Том Барак со своей стороны сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и аш-Шараа договорились о введении режима прекращения огня при поддержке Вашингтона.

Ситуация на юге Сирии обострилась 13 июля: в провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между ополченцами и силами самообороны горцев-друзов. 15 июля сирийская армия вошла в одноименный административный центр провинции и начала его зачистку с целью стабилизации ситуации. Вскоре после этого Израиль начал наносить удары по военным колоннам ВС Сирии, аргументируя это стремлением защитить друзское население провинции, а 16 июля подверг обстрелам несколько стратегических объектов в Дамаске.

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.