20 июля, 03:14

Politico: западные эксперты убеждены, что Трамп необратимо изменил миропорядок

Президент США Дональд Трамп. AP Photo/ Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Evan Vucci
Президент США, в частности, "нанес удар по многим аспектам послевоенного порядка в торговле и в сфере долгосрочного сотрудничества"

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Западные эксперты выражают уверенность в том, что президент США Дональд Трамп за первые полгода второго президентского срока необратимо изменил миропорядок. Такие оценки приводит газета Politico.

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Журналисты издания по итогам бесед с бывшими американскими чиновниками и политическими экспертами на полях ежегодного форума по безопасности в городе Аспен (штат Колорадо) отмечают, что по итогам шести месяцев нахождения Трампа во главе администрации США "элиты в сфере национальной безопасности <...> признают, что этот президент необратимым образом изменил мировой порядок". По их мнению, Трамп "нанес удар по многим аспектам послевоенного порядка в торговле и в сфере долгосрочного сотрудничества".

Газета, в частности, приводит высказывания экс-госсекретаря Кондолизы Райс (занимала пост в 2005-2009 годах), признавшей, что США "вероятно, не вернутся к прежней системе", отмечая, что "ее слова отражают поразительную эффективность второй администрации Трампа". Politico отмечает, что посетители форума "пытаются подстроиться под миропорядок [на основе принципа администрации Трампа] America First ("Америка прежде всего" - прим. ТАСС)".

Как подчеркивает Politico, во время первого президентского срока Трампа (2017-2021 годы) представители "истеблишмента в области нацбезопасности считали, что могут влиять на его политику, и полагали, что его решения могут быть легко отменены, когда он покинет пост". Теперь эти же эксперты "затрудняются найти стратегию с тем, чтобы хотя бы отчасти повлиять" на политику администрации, констатирует газета. 

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