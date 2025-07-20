Профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро подчеркнул, что "атаки Белого дома подчеркивают необходимость приложить дипломатические усилия и принять торговые меры, которые станут фактором укрепления многополярности"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 июля. /ТАСС/. Атаки США на Бразилию, включая введение пошлин, создают возможности для еще большего разворота южноамериканской республики в сторону России и наращивания тесных экономических и политических контактов с Москвой. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил бразильский политолог, профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро Роберту Сантана Сантус.

"Россия является значимым партнером <...>, [однако] отношения имеют все возможности для роста. РФ и Бразилия взаимодополняют друг друга в экономике, потребительский рынок обеих стран крайне разнообразен, их сближает то, что они играют важную роль в БРИКС. Россия может найти в лице Бразилии надежного партнера для борьбы с санкциями <...>, а Бразилия видит в России партнера, который может помочь в развитии различных областей науки и технологий, а также стать рынком [сбыта] для нашей сельскохозяйственной продукции", - заявил Сантус.

Специалист также назвал возникший конфликт Бразилиа и Вашингтона возможностью для бразильских властей еще больше укрепить контакты с БРИКС и странами глобального Юга. "Атаки Белого дома подчеркивают необходимость приложить дипломатические усилия и принять торговые меры, которые станут фактором [укрепления] многополярности, - указал политолог. - Сближение с крупными игроками в Азии и Африке открывает новые горизонты и уменьшает зависимость [Бразилии] от американского и <...> европейского рынка".

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 50% на бразильские товары с 1 августа. Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва уже пообещал ответить зеркально, если глава Белого дома не пересмотрит свое решение к концу июля.

Укрепление российско-бразильских отношений

9 мая в Кремле состоялись переговоры президентов России и Бразилии. Российский лидер Владимир Путин отметил поступательное развитие отношений двух государств. По его словам, две страны активно взаимодействуют на международной арене - на площадках ООН, БРИКС и Группы двадцати. В свою очередь Лула да Силва указал на желание властей республики усилить стратегическое партнерство с Россией. Он добавил, что приоритетными направлениями сотрудничества для страны являются культура, наука и технологии. В то же время, подчеркнул президент, в Бразилиа хотят развивать контакты с РФ в сферах обороны и космоса.