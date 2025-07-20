По данным газеты The Washington Post, Джастин Фалчер стал по меньшей мере шестым ключевым помощником Пита Хегсета, покинувшим должность за первые шесть месяцев работы нынешней администрации

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Старший советник главы Пентагона Пита Хегсета Джастин Фалчер, связанный с ведомством по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), покинул должность в министерстве обороны. Об этом говорится в заявлении помощника министра обороны по связям с общественностью Шона Парнелла, которое приводят американские СМИ.

Газета The Washington Post подчеркивает, что речь идет "об уходе в отставку по меньшей мере шестого ключевого помощника Хегсета" за первые полгода работы администрации. Представитель военного ведомства подчеркнул при этом, что речь не идет об увольнении Фалчера, и выразил тому признательность за работу в Пентагоне.

Фалчер приступил к работе в Пентагоне в начале второго президентского срока Дональда Трампа в качестве сотрудника DOGE, которое на тот момент курировал Илон Маск. В обязанности Фалчера, по данным The Washington Post, входил, в частности, поиск возможных источников утечек информации.

В апреле Хегсет назначил его на должность своего старшего советника. По словам самого Фалчера, которые приводит телекомпания CBS, он ушел из ведомства добровольно и изначально рассчитывал ограничить срок службы в Пентагоне шестью месяцами.