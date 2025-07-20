Представитель ведомства уточнил, что "70 человек из стран, вызывающих обеспокоенность", были уволены после проверки

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Минсельхоз США уволил 70 иностранных специалистов, работавших из своих стран, в связи с необходимостью обеспечения безопасности поставок в Соединенные Штаты. Были уволены сотрудники из России, Китая, КНДР и Ирана, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Минсельхоза.

"Министерство сельского хозяйства США провело тщательную проверку лиц, уполномоченных работать по контрактам с ведомством, и выявило около 70 человек из стран, вызывающих обеспокоенность", - отметил агентству представитель ведомства.

Он подчеркнул, что уволенные сотрудники больше не смогут вернуться к проектам Минсельхоза. Лица, отстраненные от них, работали из своих стран в Службе сельскохозяйственных исследований ведомства, большую часть составляли сотрудники из КНР.

8 июля американский министр сельского хозяйства Брук Роллинз сообщала, что Соединенные Штаты вводят запрет на продажу своих сельскохозяйственных угодий Китаю и другим "иностранным противникам".

Она подтвердила, что новые решения американской администрации распространяются не только на КНР, но и на другие "страны, вызывающие обеспокоенность". В качестве таковых Роллинз назвала Россию, КНДР, Иран "и других".