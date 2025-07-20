Подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке также указал на "нежелание различных восточноевропейских стран, включая Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию, направлять собственные войска на Украину"

ЖЕНЕВА, 20 июля. /ТАСС/. Выдумки о причастности России к повреждению кабелей в Балтийском море распространяются в западных СМИ потому, что прибалтийские республики стали единственными в Европе, кто продемонстрировал готовность превратить свои страны в поле битвы между НАТО и РФ. Такое мнение выразил ТАСС бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ (2014-2020), подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

В ответ на вопрос ТАСС, почему подобные нарративы продолжают распространяться в европейских СМИ несмотря на опровержения, эксперт указал на "нежелание различных восточноевропейских стран, включая Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию, направлять собственные войска на Украину и превращать свою страну в поле битвы других" стран НАТО.

"Единственные страны, которые, похоже, готовы к этому, - это прибалтийские республики. Поэтому именно здесь необходимо начать подготовку НАТО к наступлению на Россию, и эту подготовку необходимо оправдать", - пояснил военный.

В начале января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о запуске миссии Baltic Sentry ("Балтийский дозор") в Балтийском море с целью защиты подводной инфраструктуры. Запуск миссии, как заявили в организации, стал реакцией на повреждение 25 декабря прошлого года подводного кабеля между Финляндией и Эстонией. Ранее в Балтийском море были также повреждены два кабеля, один связывает Германию с Финляндией, другой - Швецию с Литвой.

В МИД РФ сообщали, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории. В марте 2025 года источники газеты The Wall Street Journal информировали, что расследование повреждений энергетических кабелей в Балтийском море не выявило доказательств причастности России к этим инцидентам.