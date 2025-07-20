Политолог Рар: встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина решит много глобальных проблем

Подобная трехсторонняя встреча точно не понравится европейцам, отметил германский эксперт

БЕРЛИН, 20 июля. /ТАСС/. Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина в Китае точно не понравилась бы европейским лидерам, хотя такой триумвират способен обеспечить прочный многополярный мир и решить целый ряд глобальных проблем. Такое мнение высказал германский политолог Александр Рар.

"Неужели мы станем свидетелями новой "Ялты" или Потсдамской конференции 1945 года, когда державы-победители договорились о новом мировом порядке, который впоследствии продержался 45 лет?" - написал Рар в своем Telegram-канале. "Вряд ли такой новый триумвират через месяц создастся, хотя только он один способен реально остановить эскалацию к новой большой войне и реализовать в дальнейшем функционирование прочного многополярного мира", - считает эксперт. По его мнению, встреча лидеров трех мировых держав способствовала бы решению ряда глобальных проблем, в частности украинского конфликта и кризиса на Ближнем Востоке.

"Подобная трехсторонняя встреча точно не понравится европейцам, которые против дипломатии и за войну на Украине. Им казалось, что они опять заполучили США на свою сторону", - указал политолог. В то же время он полагает, что Трамп поедет в Пекин только в том случае, если покинет его "с дипломатической победой в кармане". По оценке эксперта, от такой встречи также можно ожидать отказа США "от всяких 50-дневных ультиматумов и новых санкций в отношении России и Китая", которые "напрочь разорвали бы отношения между тремя ведущими державами и поломали бы окончательно всю мировую экономику".

Ранее британская газета The Times выступила с утверждением, будто на сентябрьском праздновании окончания Второй мировой войны в Китае возможна встреча лидеров сразу трех стран-победительниц - России, Китая и США. КНР будет широко отмечать 80-летие победы, и российский президент Владимир Путин уже получил приглашение посетить народную республику в эти дни. Прибудет ли Дональд Трамп в Пекин, неизвестно, однако издание считает его визит маловероятным.