Tasnim: Иран и "евротройка" возобновят переговоры по ядерной программе

Консультации о времени и месте проведения продолжаются, указывает агентство

ДУБАЙ, 20 июля. /ТАСС/. Иран договорился с Францией, Германией и Великобританией возобновить переговорный процесс по ядерной программе исламской республики. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источники.

"Принцип переговоров согласован, но консультации о времени и месте проведения продолжаются", - отмечает агентство.

Источник Tasnim отметил, что страна, в которой пройдут переговоры, также "окончательно не определена".

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США, Великобритания, Германия и Франция договорились установить конец августа 2025 года в качестве крайнего срока заключения ядерной сделки с Ираном. В противном случае "евротройка" планирует запустить механизм snapback, который возобновит действие санкций СБ ООН против Тегерана, снятых на основании договоренностей 2015 года. В 2015 году Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений со стороны Запада в адрес Тегерана в разработке ядерного оружия. Но в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году исламская республика заявила о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ядерные объекты страны.

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерному досье завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам. Одновременно переговоры с Тегераном вели представители стран "евротройки", которые не смогли выступить посредниками в заключении нового соглашения по иранскому атому.