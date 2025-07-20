Это хороший шаг, отметил депутат Палаты представителей Национального собрания республики Олег Гайдукевич

МИНСК, 20 июля. /ТАСС/. Предоставить возможность постоянно проживающим в РФ гражданам Белоруссии участвовать в российских региональных выборах было бы правильным решением. Такую точку зрения выразил корреспонденту ТАСС депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич.

"Это было бы правильным, потому что россияне сегодня могут участвовать в региональных выборах в наших регионах. Я думаю, если такое право будет у белорусов в России, это будет тоже хороший шаг", - сказал он. Парламентарий уточнил, что такая возможность есть у тех граждан РФ, кто постоянно проживает в республике.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выразил в беседе с ТАСС мнение, что возможность постоянно проживающих в РФ граждан Белоруссии участвовать в российских муниципальных выборах следует распространить на региональный уровень, это поможет сформировать общее политическое пространство.

На этой неделе Совфед ратифицировал документ, согласно которому постоянно проживающие в России белорусские граждане получат право избирать представителей российских органов местного самоуправления и избираться туда самим. Зеркальным образом норма будет действовать для россиян в Белоруссии.