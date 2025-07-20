По данным газеты The Mail on Sunday, основанная Джонатаном Пауэллом компания Inter Mediate получает финансирование от правительства Великобритании за проведение секретных переговоров с "негосударственными вооруженными группировками"

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Оппозиционная Консервативная партия Великобритании потребовала провести расследование в отношении советника премьер-министра Соединенного Королевства по национальной безопасности Джонатана Пауэлла из-за предполагаемого конфликта интересов по ситуации в Сирии. Об этом сообщила еженедельная газета The Mail on Sunday.

По ее данным, основанная Пауэллом компания Inter Mediate получает финансирование от правительства Великобритании за проведение секретных переговоров с "негосударственными вооруженными группировками". В частности, эта фирма сыграла важную роль в возобновлении дипломатических отношений между Лондоном и Дамаском после смены власти в Сирии. Как указало издание, Inter Mediate располагает офисом прямо в здании президентского дворца в сирийской столице.

Теневой канцлер герцогства Ланкастерского от Консервативной партии Алекс Бергхарт заявил, что Пауэлл "должен ответить на вопросы парламента" о том, почему он "использует свою частную компанию для управления каналами обратной связи с террористическими группировками". 5 июля глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми в ходе визита в Дамаск объявил о восстановлении дипломатических отношений с Сирией.

Пауэлл занял должность советника премьер-министра Кира Стармера по нацбезопасности в декабре 2024 года. С 1997 года по 2007 год при премьере Тони Блэре он возглавлял аппарат канцелярии на Даунинг-стрит. В 2011 году Пауэлл основал Inter Mediate, которая занимается "разрешением вооруженных конфликтов по всему миру". По информации The Mail on Sunday, в 2023 году доход организации составил 3 млн фунтов ($4 млн). Предполагается, что Пауэлл получал около 200 тыс. фунтов в год как исполнительный директор фирмы. Он покинул компанию после назначения на пост советника Стармера по нацбезопасности.