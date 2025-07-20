Как отметил заместитель командующего армией исламской республики адмирал Махмуд Мусави, первые израильские удары были направлены именно на системы ПВО и другие оборонительные сооружения

ТЕГЕРАН, 20 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Ирана в кратчайшие сроки смогли восстановить обороноспособность страны, заменив системы ПВО, поврежденные в ходе 12-дневной войны с Израилем. Об этом сообщил заместитель командующего армией исламской республики адмирал Махмуд Мусави.

"Сионистский враг (Израиль - прим. ТАСС) стремился уничтожить оборонный потенциал Ирана, и часть наших систем была повреждена в этой войне, но благодаря усилиям моих товарищей поврежденные системы были заменены и размещены в заранее подобранных местах", - приводит его слова агентство IRNA.

Как отметил иранский военачальник, первые израильские удары были направлены именно на системы ПВО и другие оборонительные сооружения, но военнослужащие Ирана "круглосуточно противостояли врагу и обеспечивали боеспособность средств противовоздушной обороны", что не позволило противнику достичь своих целей.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.