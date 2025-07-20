Американский журналист в интервью заместителю главного редактора газеты Bild отметил, что Германия идет ко дну, а РФ поднимается

БЕРЛИН, 20 июля. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон считает, что президент РФ Владимир Путин проделал грандиозную работу для России и возвысил ее. Такое мнение он высказал в интервью заместителю главного редактора газеты Bild Паулю Ронцхаймеру. Видео опубликовано на сайте издания.

"Я не защищаю Путина, который, на мой взгляд, проделал грандиозную работу ради России - работу, которая гораздо лучше, чем [та, которую проделывал] любой немецкий политик. Это точно. Ваша страна идет ко дну, Россия поднимается", - заявил Карлсон. "Вы должны быть в ярости на собственных политиков. Вместо этого вы в ярости на Путина, что меня смешит", - добавил он.

Карлсон указал на то, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель "буквально разрушила" Германию, пустив в страну огромное количество мигрантов. "Она преступница", - считает журналист. Он отметил, что, если не обращать внимания на сообщения СМИ и заявления политиков, а заняться рассмотрением действительно важных для людей проблем, то немцы поймут, что их врагом является не Путин. "Не он завалил парк мусором и заполнил его мигрантами, это была Ангела Меркель", - сказал Карлсон.

"И Мерц продолжает делать то же самое. Они враги, они - те, кто ухудшил жизнь", - продолжал он. "Я задаюсь вопросом, есть ли кто-то в Германии, кто это ясно видит", - отметил американский журналист. При этом, по мнению Карлсона, в Германии последствия таких проблем, как массовая миграция, принято не поднимать в публичном пространстве.