По словам Оана Цою, основной темой возможной будущей встречи станет восстановление Румынии в программе безвизового въезда

БУХАРЕСТ, 20 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Румынии Оана Цою в сентябре отправится в США для организации встречи президентов двух государств Никушора Дана и Дональда Трампа.

"Я поеду в Соединенные Штаты в сентябре, в Нью-Йорк и Вашингтон, в том числе для подготовки двусторонней встречи Дональда Трампа и Никушора Дана", - заявила она в интервью румынскому телеканалу Antena 3.

По ее словам, основной темой возможной будущей встречи станет восстановление Румынии в программе безвизового въезда (Visa Waiver). Цою отметила, что "некоторые [американские] политики <...> действовали с прямой заинтересованностью в прекращении доступа" страны к программе, использовав "момент отмены выборов". При этом она смотрит с оптимизмом на переговоры, а также надеется на увеличение инвестиций в Румынию со стороны Соединенных Штатов.

В январе 2025 года правительство Румынии сообщило, что страна принята в американскую программу Visa Waiver, благодаря чему с конца марта румынские граждане смогут въезжать в США без виз на срок до 90 дней в туристических или деловых целях. Однако в марте стало известно, что власти США рассматривают возможность отложить введение программы. Официальной причиной было названо повышенное внимание новой американской администрации к вопросам нацбезопасности, однако ряд местных СМИ предположили, что это связано с отменой в Румынии президентских выборов в конце прошлого года. После победы на перенесенных выборах 18 мая Дан заявил, что дискуссия с американской стороной по этому вопросу возобновится "через несколько месяцев".