По данным газеты, вице-президент США вместе с женой и тремя детьми приедут в Лондон в середине августа

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс проведет летний отпуск в Великобритании, как и глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По ее информации, Вэнс вместе с женой и тремя детьми, как ожидается, приедут в Лондон в середине августа. Предполагается, что затем они снимут коттедж и проведут несколько дней в живописном регионе Котсуолдс на юго-западе Англии, после чего направятся в Шотландию. Как отметили источники газеты, в правительстве Великобритании "остались в восторге" от того, что им удалось привлечь в Соединенное Королевство политических лидеров, проповедующих лозунг "Америка прежде всего".

Издание указало, что Вэнс во время поездки также хотел встретиться с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми в его резиденции Чивнинг-хаус к югу от Лондона, однако их графики не сошлись. Согласно газете, в начале 2025 года Лэмми вместе со своей женой посетил официальную резиденцию вице-президента США в Вашингтоне. The Daily Telegraph подчеркнула, что политиков сблизили их скромное происхождение и христианская вера.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп с 25 по 29 июля посетит Шотландию. По информации британских СМИ, американский президент остановится в принадлежащих ему гольф-клубах. В ходе поездки он встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Кроме того, Трамп совершит исторический второй государственный визит в Соединенное Королевство с 17 по 19 сентября, в рамках которого будет принят королем Карлом III в Виндзорском замке.

Трамп совершил первый государственный визит в Великобританию в 2019 году во время своего первого президентского срока. Тогда в рамках трехдневной поездки он был принят королевой Елизаветой II (1926-2022). В современной истории Великобритания ни разу не организовывала второй государственный визит для какого-либо зарубежного политического деятеля.