Согласно результатам опроса, подготовленного исследовательским центром SW Research по заказу газеты, такого мнения придерживаются 64,4% опрошенных

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Более 60% поляков полагают, что Украина и союзники на Западе не оценивают по достоинству помощь Варшавы Киеву. Об этом свидетельствуют результаты опроса, подготовленного исследовательским центром SW Research по заказу газеты Rzeczpospolita.

Согласно им, такого мнения придерживаются 64,4% опрошенных. Лишь 15% респондентов считают, что Киев и союзники по НАТО оценивают помощь Варшавы по достоинству. У 20% участников опроса не нашлось мнения на этот счет.

Исследование проводилось с 16 по 17 июля в интернете, в нем приняли участие 800 совершеннолетних жителей Польши.

Ранее польский президент Анджей Дуда в ряде интервью высказывал мнение, что союзники по НАТО и власти в Киеве недооценивают роль Варшавы в оказании помощи Украине в ходе военного конфликта с РФ. Он также фигурально предложил закрыть логистический хаб в аэропорте Жешува, чтобы союзники осознали истинную значимость Польши.

По данным польских властей, республика потратила с февраля 2022 года почти 5% ВВП на поддержку Украины, ранее озвучивалась цифра в 100 млрд злотых (около $27 млрд). Военные поставки Варшавы Киеву оцениваются в районе $4-5 млрд.