Президент Турции заявил, что пора положить конец несправедливости по отношению к киприотам-туркам

СТАМБУЛ, 20 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости признания международным сообществом самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) и всестороннего развития сотрудничества с ней.

"Международному сообществу пора смириться с реалиями и установить дипломатические, политические и экономические отношения с ТРСК. Несправедливости по отношению к киприотам-туркам пора положить конец", - сказал Эрдоган в ТРСК в рамках торжеств по случаю 51-й годовщины высадки турецкого экспедиционного корпуса на север Кипра, которую в Анкаре называют "операцией по поддержанию мира". Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

"Турция поддерживает решение кипрской проблемы на основе создания [на острове] двух государств", - отметил Эрдоган.

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% кипрской территории, на которой в 1983 году была образована ТРСК, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.