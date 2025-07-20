Одобрение документа возможно в походящий момент с точки зрения переговоров США с Россией и Украиной, отметил лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон Тьюн

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Республиканцы в Сенате Конгресса США координируют с Белым домом работу над законопроектом о новых санкциях против России, документ может быть принят в тот момент, который американская сторона посчитает наиболее подходящим с точки зрения хода переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон Тьюн (от штата Южная Дакота).

"Санкции против России - это то, что у нас на повестке", - отметил он, говоря о рассмотрении законопроекта, предусматривающего ужесточение режима санкций в отношении РФ, в том числе за счет применения рестрикций против третьих стран. Говоря о возможности одобрения этого документа, Тьюн отметил: "Мы как бы ждем, взаимодействуем с Белым домом и координируем планы так, чтобы мы сделали это в подходящий момент с точки зрения их переговоров с Россией и Украиной".

Тьюн 9 июля заявил, что Сенат может принять данный законопроект к началу августа. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) признал, что пока не в состоянии уточнить, когда может поставить документ на голосование.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что "очень решительно" рассматривает возможность дать согласие на проведение через Конгресс упомянутого законопроекта. Вместе с тем 14 июля американский лидер сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине. Трамп тогда также заявил, что считает бессмысленным введение пошлин в размере 500% на импорт в США из стран, которые являются торговыми партнерами России, что предусматривает данный законопроект.

Этот документ представила в начале апреля двухпартийная группа членов Сената. Основными авторами документа стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении сенаторов были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары.

Сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки) предупредил в авторской колонке, опубликованной ранее на портале Responsible Statecraft, что "страной, которой будет нанесен наибольший ущерб" в результате возможного одобрения этого законопроекта, оказались бы сами Соединенные Штаты - "как в экономическом, так и в стратегическом плане".