Стороны дали оценку прошедшим в Аммане переговорам

СТАМБУЛ, 20 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил по телефону ситуацию в Сирии со спецпредставителем США по региону Томом Барраком и сирийским коллегой Асаадом аш-Шейбани. Об этом сообщили ТАСС источники в турецком МИД.

"В ходе переговоров обсуждались события в Сирии, была дана оценка прошедшим в Аммане переговорам по ситуации на юге страны", - отметили источники.

Ранее сообщалось, что в Аммане прошли переговоры между главами МИД Иордании, Сирии и спецпредставителем США по Сирии. Они были посвящены укреплению стабильности в сирийской провинции Эс-Сувейда после вспыхнувших там межобщинных столкновений.

Ранее президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о введении режима прекращения огня в Эс-Сувейде в соответствии с планом мирного урегулирования, разработанным при участии международных посредников.