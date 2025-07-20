Президент США заявил, что хочет спасти тех, кого могут депортировать на родину

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен оказать поддержку находящимся на территории Объединенных Арабских Эмиратов афганским беженцам, которые могут быть депортированы властями страны на родину, находящуюся с 2021 года под властью движения "Талибан".

"Я буду пытаться их спасти, начиная с этого момента", - написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Свои слова он сопроводил ссылкой на публикацию американского портала Just the news, в которой говорится о подготовке депортации из ОАЭ в Афганистан как минимум одной группы беженцев, которые покинули свою страну после прихода к власти "Талибана" и проживали в эмиратах с 2021 года. Представители группы из 32 беженцев сообщили, что администрация лагеря беженцев забрала их паспорта и приказала подготовиться к отъезду в Афганистан. Также в лагере была организована встреча между беженцами и представителями "Талибана". Сами беженцы отказываются возвращаться на родину, так как опасаются преследований со стороны нынешних властей.

По данным издания, официальные лица США ведут переговоры с коллегами в ОАЭ, с тем чтобы разобраться в произошедшем и попытаться приостановить депортации.

После объявления США весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа того же года талибы без боя вошли в Кабул, а позже объявили о формировании временного правительства. Тогда же посольство ОАЭ в США объявило о том, что страна разместит на своей территории 5 тыс. афганских беженцев.

Верховный суд России 17 апреля удовлетворил административное исковое заявление генерального прокурора о приостановке действия запрета на деятельность движения "Талибан" в РФ. Как отмечали в МИД России, снятие террористического статуса с "Талибана" открывает дорогу к налаживанию полноценного партнерства с Кабулом.