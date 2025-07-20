Иран направил руководству ООН и ЕС письмо о невозможности возобновления санкций

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отметил, что страны "евротройки" отказались от основных положений СВПД и следования своим обязательствам, когда поддержали удары Израиля и США по ядерным объектам исламской республики

ДУБАЙ, 20 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, членам Совета Безопасности (СБ) ООН и главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас письмо, в котором изложил аргументы в пользу невозможности возобновления санкций СБ ООН против исламской республики.

"Я изложил, почему у "евротройки" (Германии, Франции и Великобритании - прим. ТАСС) нет никаких правовых, политических и моральных оснований для использования механизмов СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий - прим. ТАСС) и резолюции [Совета Безопасности] ООН 2231 (2015)", - написал Арагчи в X.

Он отметил, что, по мнению Ирана, страны "евротройки" отказались от основных положений СВПД и следования своим обязательствам в тот момент, когда поддержали удары Израиля и США по ядерным объектам на территории исламской республики. Таким образом, считает Арагчи, европейские государства отказались от своей роли в СВПД и сделали "недействительными любые попытки восстановить действие остановленных резолюций СБ ООН".

Глава МИД Ирана указывает, что страны "евротройки" "не могут и не должны позволять себе подрывать авторитет СБ ООН, злоупотребляя резолюцией, положениям которой они сами не привержены". По его мнению, три европейских государства должны придерживаться озвученной ими в августе 2020 года позиции, предполагающей воздержание "от любых действий, которые лишь усугубят разногласия в СБ ООН".

Ранее агентство Tasnim со ссылкой на источники сообщало, что Иран договорился с Францией, Германией и Великобританией возобновить переговорный процесс по ядерной программе исламской республики. До этого портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США, Великобритания, Германия и Франция договорились установить конец августа 2025 года в качестве крайнего срока заключения ядерной сделки с Ираном. В противном случае "евротройка" планирует запустить механизм snapback, который возобновит действие санкций СБ ООН против Тегерана, снятых на основании договоренностей 2015 года.

В 2015 году Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений со стороны Запада в адрес Тегерана в разработке ядерного оружия. Но в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году исламская республика заявила о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ядерные объекты страны. В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерному досье завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам.