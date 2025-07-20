Либерально-демократическая партия и "Комэйто" не смогли набрать необходимые 50 из 124 мандатов

ТОКИО, 20 июля. /ТАСС/. Правящая в Японии коалиция в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии "Комэйто" по итогам выборов потеряла большинство в верхней палате парламента. Об этом свидетельствуют данные региональных и областных избирательных комиссий.

Согласно этим данным, ЛДП и "Комэйто" точно не смогут набрать необходимого числа мандатов для сохранения коллективного большинства в верхней палате. Для коалиционного большинства им необходимо было набрать 50 из 124 мандатов. При самом положительном для себя раскладе, учитывая уже распределенные по итогам подсчета мандаты, им удастся получить только 49 мест.

Правящий блок осенью 2024 года потерял большинство в ключевой нижней палате парламента, однако из-за разногласий в рядах оппозиции смог остаться у власти в Японии, сформировав правительство меньшинства.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба признал, что на выборах правящий блок получил серьезный урок, из которого необходимо извлечь выводы. Премьер не дал прямого ответа на вопрос, собирается ли он взять на себя ответственность за провал и уйти в отставку, туманно заявив, что ему и его партии необходимо выполнить данные избирателям обещания. Лидер основной оппозиционной Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода считает, что если Исиба решит остаться на посту премьера, то он должен объяснить свое решение. Избиратели сказали твердое "нет" премьеру и его политике, убежден Нода.

Самый лучший результат на выборах продемонстрировала националистически настроенная Партия участия в политике - 13 мест в верхней палате (ранее ни одного). Почти все партии, кроме ЛДП и "Комэйто", упрочили свои позиции. По данным агентства Kyodo, явка составила 58,02%, на 5,96 п. п. выше, чем на прошлых выборах в 2022 году.

В верхней палате парламента Японии 248 депутатских кресел. Срок полномочий депутата составляет шесть лет, однако выборы проводятся каждые три года - на них избирается лишь половина состава. На выборах 20 июля избиратели решали судьбу 124 депутатских кресел и одного вакантного. В общей сложности были избраны 125 депутатов: 75 - по одномандатным округам, 50 - по партийным спискам.