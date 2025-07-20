Освобождение пленных бойцов и заложников должно было начаться в 18:00 по местному времени в районе Умм-Зейтун

БЕЙРУТ, 20 июля. /ТАСС/. Нападение ополченцев арабских племен на позиции друзов в сирийской провинции Эс-Сувейда сорвало намеченную на вечер процедуру обмена пленными между сторонами после установления режима прекращения огня. Как сообщил телеканал Sham TV, отряды бедуинов атаковали районы Арика и Эль-Мадждаль, которые утром перешли род контроль сил самообороны друзской общины.

Ранее было объявлено, что освобождение пленных бойцов и заложников начнется в 18:00 по местному времени (совпадает с московским) в районе Умм-Зейтун. Шейхи друзской общины призвали все стороны "к сотрудничеству и проявлению максимальной ответственности для обеспечения успеха этого процесса".

Кроме того, они потребовали от властей восстановить энергоснабжение населенных пунктов, а также возобновить работу мобильной связи и интернета в провинции. "Мы требуем безотлагательного предоставления услуг связи для обеспечения контактов с жителями и создания условий для освобождения задержанных, что предусматривает соглашение, разработанное международными посредниками", - подчеркивалось в заявлении.

В первой половине дня сторонники радикального лидера сирийских друзов шейха Хикмета аль-Хаджари вытеснили арабских ополченцев из поселков Арика и Эль-Мадждаль к северу от административного центра Эс-Сувейда. В ответ местные бедуины запросили подкрепления из соседних районов.

Сторонники шейха аль-Хаджари, который выступает против нормализации отношений с Дамаском, воспрепятствовали также проезду в провинцию правительственной делегации, которая сопровождала груз гуманитарной помощи. Сирийские власти осудили эти провокационные действия.

19 июля представитель МВД в переходном правительстве арабской республики Нуреддин аль-Баба объявил, что отряды арабских племен полностью выведены из города Эс-Сувейда и его окрестностей. Ранее президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о введении режима прекращения огня по всей территории южной провинции.