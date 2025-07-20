В ЦИК объяснили свое решение поправками 2025 года в закон о политических партиях, согласно которым запрету подлежат формирования, выступающие преемниками партии, которая ранее была признана неконституционной

КИШИНЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии намерена инициировать ликвидацию четырех оппозиционных партий блока "Победа", который ранее не был допущен к парламентским выборам 28 сентября.

"ЦИК обратилась в министерство юстиции с запросом о рассмотрении возможности начала процедуры прекращения деятельности этих четырех партий", - информирует пресс-служба ведомства. Речь идет о партиях "Возрождение", "Шанс", "Виктория" и "Сила альтернативы и спасения Молдовы".

Такое решение там мотивировали поправками 2025 года в закон о политических партиях, согласно которым запрету подлежат формирования, выступающие преемниками партии, которая ранее была признана неконституционной. Как отмечают наблюдатели, поправки были приняты под партию "Шор", которой ранее руководил Илан Шор, возглавивший блок "Победа". Там считают, что после вступления в силу поправок в июне 2025 года партии блока должны были дистанцироваться от оппозиционера.

Ранее ЦИК также не допустил блок до выборов, мотивируя это решение связями блока с Россией, где "Победа" проводила ряд своих съездов. До этого ЦИК также отказывал представителям блока в праве участвовать в президентских выборах 2024 года.

Согласно опросам общественного мнения, на предстоящих выборах правящей Партии действия и солидарности (ПДС) не удастся сохранить большинство в парламенте и будущее правительство Молдавии будет коалиционным. Одним из соперников ПДС выступит еще один избирательный блок. Переговоры о его формировании на платформе "За Молдову" ведут Партия социалистов, Партия коммунистов, партии "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы". Регистрацию в ЦИК прошел также оппозиционный блок "Альтернатива", состоящий из "Движения национальной альтернативы", Партии развития и объединения Молдовы, "Гражданского конгресса" и команды бывшего генпрокурора Александра Стояногло, который проиграл на президентских выборах Майе Санду во втором туре.