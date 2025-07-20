У Вашингтона заканчиваются варианты относительно Москвы, подчеркнул журналист

БЕРЛИН, 20 июля. /ТАСС/. У Вашингтона заканчиваются рычаги воздействия на Москву, США санкциями наносят больший вред себе, чем РФ. Такое мнение высказал американский журналист Такер Карлсон в интервью заместителю главного редактора газеты Bild Паулю Ронцхаймеру.

"Каков конечный результат [санкций]? Россия страшно обнищала? Нет", - констатировал журналист. "У США заканчиваются варианты относительно России. Потому что правда заключается в том, что российская экономика оказалась не такой, как мы предполагали", - сказал он.

По мнению Карлсона, американцы не поняли "природу российской экономики, российской цивилизации". "И мы в конечном итоге вредим самим себе больше, чем России", - считает он.