21 июля, 00:42,
обновлено 21 июля, 00:52
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Иран согласился на новый раунд переговоров с "евротройкой" 25 июля

Стамбул. Александр Рюмин/ ТАСС
Стамбул
© Александр Рюмин/ ТАСС
Встреча состоится в Стамбуле на уровне заместителей глав МИД

ТЕГЕРАН, 21 июля. /ТАСС/. Новый раунд переговоров Ирана и стран "евротройки" (Великобритания, Франция и Германия) по вопросу урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы пройдет 25 июля в Стамбуле. Об этом сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

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"В ответ на запрос европейских стран Иран согласился провести новый раунд переговоров с тремя европейскими участниками СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - прим. ТАСС)", - ответил он на вопрос иранской гостелерадиокомпании.

По его словам, встреча состоится в Стамбуле на уровне заместителей министров иностранных дел. Иран будут представлять Маджид Тахт-Раванчи и Казем Гарибабади. 

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