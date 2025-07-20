Иран согласился на новый раунд переговоров с "евротройкой" 25 июля

Встреча состоится в Стамбуле на уровне заместителей глав МИД

ТЕГЕРАН, 21 июля. /ТАСС/. Новый раунд переговоров Ирана и стран "евротройки" (Великобритания, Франция и Германия) по вопросу урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы пройдет 25 июля в Стамбуле. Об этом сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"В ответ на запрос европейских стран Иран согласился провести новый раунд переговоров с тремя европейскими участниками СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - прим. ТАСС)", - ответил он на вопрос иранской гостелерадиокомпании.

По его словам, встреча состоится в Стамбуле на уровне заместителей министров иностранных дел. Иран будут представлять Маджид Тахт-Раванчи и Казем Гарибабади.