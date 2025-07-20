Правящая в Японии коалиция потерпела поражение на выборах в парламент

Это второе подряд поражение для правящего блока под предводительством премьера Сигэру Исибы

ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. Правящая в Японии коалиция в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии "Комэйто" по итогам прошедших в воскресенье выборов потеряла большинство мест в верхней палате парламента. Об этом свидетельствуют данные региональных и областных избирательных комиссий.

Это уже второе подряд поражение для правящего блока под предводительством премьер-министра Сигэру Исибы - осенью прошлого года он потерял большинство в ключевой нижней палате парламента, но благодаря разногласиям в стане оппозиции смог сформировать правительство меньшинства и остаться у власти. ЛДП и "Комэйто", которым для сохранения большинства в палате советников необходимо было получить 51 место, смогли закрепить за собой только 47 из стоявших на кону мандатов - по итогам этих выборов правящий блок потерял сразу 28 мест в верхней палате. Таким образом у коалиции под предводительством премьера теперь всего 122 места в верхней палате парламента, насчитывающей 248 депутатских кресел.

Главная оппозиционная Конституционно-демократическая партия под руководством экс-премьера Ёсихико Ноды на прошедших выборах получила 22 место, доведя общее число мандатов до 38. Самый впечатляющий результат продемонстрировала националистически настроенная Партия участия в политике, которая получила сразу 14 новых мест в парламенте (ранее у нее было только 1). Заметно улучшила свои позиции и Народно-Демократическая партия, получив 17 новых мест и доведя общее число своих мандатов до 22. В целом же почти все партии, кроме ЛДП и "Комэйто", упрочили свои позиции в верхней палате. Таким образом правящая коалиция теперь имеет 122 места в верхней палате парламента, а все оппозиционные партии - 126. При этом некоторые оппозиционные партии продемонстрировали готовность сотрудничества с правящим блоком при продвижении тех или иных законодательных инициатив.

Исиба признал, что на выборах правящий блок получил серьезный урок, из которого необходимо извлечь выводы. Премьер не дал прямого ответа на вопрос, собирается ли он взять на себя ответственность за провал и уйти в отставку, заявив, что ему и его партии необходимо выполнить данные избирателям обещания. В понедельник Исиба должен дать пресс-конференцию, на которой, как ожидается, даст более подробные комментарии по этой теме. Лидер Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода считает, что если Исиба решит остаться на посту премьера, то он должен объяснить свое решение. Избиратели сказали твердое "нет" премьеру и его политике, убежден Нода. Одним из основных аргументов сторонников правящей партии в пользу того, что Исиба не должен сейчас уходить в отставку, являются продолжающиеся переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа по тарифам и пошлинам. Сторонники Исибы уверены, что смена премьера в такой момент ударит по позициям Японии на этих переговорах.

В верхней палате парламента Японии 248 депутатских кресел. Срок полномочий депутата составляет шесть лет, однако выборы проводятся каждые три года - на них избирается лишь половина состава. Сейчас избиратели решали судьбу 124 депутатских кресел и 1 одного вакантного. В общей сложности были избраны 125 депутатов: 75 - по одномандатным округам, 50 - по партийным спискам.