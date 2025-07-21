ПЕКИН, 21 июля. /ТАСС/. Китайские власти с целью защиты прав национальных компаний ответят на 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза решительными мерами. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

"Китай настаивает, чтобы европейская сторона немедленно отказалась от ошибочных действий по включению китайских предприятий и финансовых учреждений в санкционные списки, - подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте торгового ведомства. - КНР примет необходимые меры, мы будем решительно защищать законные права и интересы китайских компаний".