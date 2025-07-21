Газета также сообщает, что ФРГ и Великобритания могут договориться о закупке дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны

ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Джон Хили на заседании контактной группы по обороне Украины призовет Запад к увеличению военной поддержки Киева. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По ее информации, в своем выступлении Хили призовет участников группы организовать кампанию по вооружению Украины сроком в 50 дней и поддержит предложение президента США Дональда Трампа, который 14 июля пригрозил введением новых санкций в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.

Также сообщается, что на встрече Германия и Великобритания могут договориться о закупке дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны, используя финансирование в размере €170 млн от Берлина.