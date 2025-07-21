ХАМАС: более 2 млн жителей сектора Газа грозит голодная смерть

От серьезного недоедания страдают свыше 650 тыс. детей, уточняется в заявлении движения

ДУБАЙ, 21 июля. /ТАСС/. Более 2 млн жителей сектора Газа грозит голодная смерть из-за продолжающейся блокады анклава Израилем. Об этом говорится в заявлении радикального палестинского движения ХАМАС, размещенном в его Telegram-канале.

"Более двух миллионов голодающих людей в Газе находятся под угрозой смерти от голода, от серьезного недоедания страдают свыше 650 тыс. детей", - говорится в заявлении.

Ранее движение обвинило Израиль в использовании голода и лишения жителей Газы предметов первой необходимости в качестве инструмента геноцида и призвало международное сообщество незамедлительно принять меры для прекращения продолжающейся уже более 21 месяца израильской блокады сектора Газа.

Официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри отверг обвинения ХАМАС, заявив, что радикалы с помощью средств массовой информации "распространяют ложь, чтобы спасти то, что осталось от побежденного ХАМАС".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. С 2 марта 2025 года в сектор Газа не поступает международная гуманитарная помощь, по решению Израиля остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.