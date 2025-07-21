В качестве одной из основных причин необходимости оставаться на посту премьер-министр Японии, несмотря на поражение на выборах, он назвал продолжающиеся переговоры с США по тарифам и пошлинам

ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба не будет уходить в отставку после уже второго подряд провала правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) на парламентских выборах. Об этом глава японского правительства заявил на пресс-конференции по итогам прошедших в воскресенье выборов в верхнюю палату парламента, на которых правящий блок потерял большинство.

Осенью 2024 года правящая коалиция в составе ЛДП и партии "Комэйто" уже потеряла большинство в ключевой нижней палате парламента, но, благодаря разногласиям оппозиции, смогла сформировать правительство меньшинства и остаться у власти. "Японский народ вынес нам строгий вердикт, из которого нужно вынести серьезные уроки", - отметил Исиба, после чего принес извинения за поражение на выборах и низко поклонился.

В то же время он подчеркнул, что не время отступать от поставленных задач и обещаний, которые правящий блок давал своим избирателям. В качестве одной из основных причин необходимости оставаться на посту премьера, несмотря на поражение на выборах, Исиба назвал продолжающиеся переговоры с США по тарифам и пошлинам. "Нельзя допустить застоя в национальной политике, когда страна находится в крайне сложной ситуации с точки зрения обеспечения безопасности. Ей угрожают стихийные бедствия, которые могут произойти в любой момент. Растущие цены. Обстановка с безопасностью в регионе", - аргументировал Исиба, еще раз подчеркнув, что ЛДП "должна выполнить свой долг в качестве крупнейшей политической партии".

На прошедших в воскресенье выборах правящий блок в составе ЛДП и партии "Комэйто" потерял большинство в верхней палате парламента. Некоторые члены ЛДП, наряду с оппозиционными партиями, выразили мнение, что Исиба должен взять на себя ответственность за разгром на выборах и уйти в отставку.