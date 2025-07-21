По данным газеты, турецкая разведка ранее предотвратила покушение на президента арабской республики

СТАМБУЛ, 21 июля. /ТАСС/. Израиль вынашивает планы возобновления гражданской войны в Сирии и свержения президента арабской республики на переходный период Ахмеда аш-Шараа. С таким утверждением выступила турецкая проправительственная газета Hürriyet.

Издание отмечает, что турецкая разведка ранее предотвратила покушение на аш-Шараа.

"Израиль хочет дестабилизировать Сирию. Он добивается возобновления гражданской войны, его цель - свергнуть Ахмеда аш-Шараа", - пишет обозреватель Hürriyet Абдюлькадир Сельви.

По его мнению, Израиль не устраивает влияние Турции на соседнюю Сирию. "Если силы Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена Анкарой - прим. ТАСС), удастся разоружить, влияние Турции [в Сирии] возрастет. Поэтому он [Израиль] провоцирует друзов на юге и РПК - на севере. Ему не нужна Турция, которая эффективно действует в Сирии и Ливане. Он хочет развязать гражданскую войну и вытеснить Турцию из Сирии", - отмечает журналист.

В минувшую субботу аш-Шараа объявил о введении режима прекращения огня в Эс-Сувейде в соответствии с планом мирного урегулирования, разработанным при участии международных посредников. Спецпосланник США по Сирии Том Баррак в воскресенье сообщил, что перемирие между Сирией и Израилем начало действовать в тот же день в 17:00 по местному времени.

Глава МИД Турции Хакан Фидан в воскресенье обсудил по телефону ситуацию в Сирии с Барраком и сирийским коллегой Асаадом аш-Шейбани. Как сообщили ТАСС источники в турецком министерстве, обсуждались события в Сирии, была дана оценка прошедшим в Аммане переговорам по ситуации на юге страны.