По данным источника, давление идет со стороны посольств ФРГ и Великобритании

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Германия и Великобритания оказывают давление на Сербию с целью зачистить сербское правительство от политиков, которые выступают за развитие отношений с Россией. Об этом сообщил сербский источник ТАСС.

"В последнее время Запад оказывает давление, чтобы Милош Анджич как политик, который выступает за хорошие и близкие отношения с Россией, был смещен с должностей руководителя аппарата сербского премьер-министра и советника по нацбезопасности", - отметил собеседник агентства.

"Давление оказывается напрямую посольствами Германии и Британии, а также рядом политиков, близких Александру Соросу", - указал источник.