Лидер комитета "Победа": в Молдавии открыли памятник румынским союзникам Гитлера

Алексей Петрович уточнил, что монумент представили в селе Душманы Глодянского района

КИШИНЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Памятник солдатам румынского диктатора Иона Антонеску - союзникам Гитлера, уничтоженным при вторжении в СССР, открыт в селе Душманы на севере Молдавии. Об этом сообщил глава молдавского координационного комитета "Победа", лидер движения поисковиков Алексей Петрович.

"В селе Душманы Глодянского района открыли очередной мемориал в честь "румынских героев" - военнослужащих армии Антонеску, вторгшихся на территорию Советского Союза летом 1941 года. Работы осуществила ассоциация Monumentum при поддержке местных и районных властей. Современные неонацисты и фальсификаторы с каждым разом идут все дальше и дальше. На распятии в Душманах они утверждают, что это памятник "румынским героям, погибшим за освобождение Бессарабии в июле 1941 года в крестовом походе против большевизма". Не больше и не меньше", - написал в своем Telegram-канале Петрович. Он выразил сожаление, что церемонии открытия памятника был использован флаг ЕС.

"Сама Европа еще стесняется делать это открыто, но местные хиви уже прямо сопоставляют современную Европу и возрождающийся при ее поддержке нацизм и фашизм. И в эту Европу сегодня насильно пытаются втянуть нашу страну", - заметил поисковик.

Преступления фашистов

В последние годы памятники, героизирующие вторжение румынско-фашистских захватчиков в Молдавию, массово появляются во многих городах и селах республики.

В годы Великой Отечественной войны оккупированная Молдавия, а также часть территории Украины между реками Днестр и Южный Буг, куда входило Приднестровье, были переданы Германией под управление союзной ей Румынии. По данным историков, за годы войны здесь было убито или насильно депортировано около 300 тыс. евреев, около 50 тыс. цыган, представителей других национальностей, советских активистов и военнопленных. В последнее время опубликованы свидетельства очевидцев о том, что кроме румынских военных в них принимали участие и добровольцы из числа местного населения.

Хотя в 2005 году под давлением международной общественности власти Румынии принесли извинения за преступления, совершенные пособниками Антонеску, многие молдавские политики и историки предпочитают замалчивать их. Это отразилось и на преподавании в школах, где в новых учебниках истории, по сути, оправдывают политику румынского оккупационного режима на молдавской земле. В частности, нынешний президент Молдавии Майя Санду, выступая на одном из телеканалов, назвала Антонеску "исторической личностью, о которой можно сказать и хорошее, и плохое", что вызвало осуждение со стороны еврейской общины страны.