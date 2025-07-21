МО Молдавии: военные учения с участием стран НАТО пройдут в августе

Согласно конституции, республика является нейтральной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком альянса в рамках индивидуального плана

КИШИНЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Военные учения "Огненный щит - 2025" с участием двух стран НАТО - США и Румынии - пройдут с 4 по 18 августа в Молдавии. Об этом сообщило Минобороны страны.

"В период с 4 по 18 августа текущего года в учебных центрах Национальной армии пройдут ежегодные учения "Огненный щит - 2025". Начиная с 2015 года по традиции учения "Огненный щит" предоставляют молдавским военнослужащим возможность подготовки совместно с румынскими и американскими коллегами", - говорится в сообщении, которое опубликовало на своем сайте Минобороны республики. Граждан страны предупредили, что в ходе учений по дорогам будет передвигаться военная техника.

Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана. Президент Молдавии Майя Санду не исключила, что в контексте украинского кризиса республика может отказаться от прописанного в конституции нейтралитета и вступить в НАТО, хотя против этого, по опросам, выступает подавляющее большинство населения. В этой ситуации глава республики отметила важность проведения информационной кампании о преимуществах членства в НАТО.

В Молдавии была одобрена программа перехода на стандарты НАТО, а также принята новая стратегия национальной безопасности, в которой главной угрозой республики названа Россия. Несмотря на экономический кризис, республика увеличила военный бюджет и начала переоснащение армии при поддержке США, ЕС и НАТО. Эти шаги вызвали обеспокоенность руководства Приднестровья, а также критику со стороны оппозиции.