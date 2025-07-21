По словам турецкого лидера, страна также продолжит содействие возвращению на родину сирийских беженцев

СТАМБУЛ, 21 июля. /ТАСС/. Турция продолжит оказание поддержки президенту Сирии на переходный период Ахмеду аш-Шараа. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы полны решимости, мы не оставим Ахмеда аш-Шараа в одиночестве в Сирии. Мы не хотим, чтобы Сирия распалась, мы рассматриваем восстановление Сирии как положительный фактор для нашей страны. Потому что восстановление Сирии также положительно скажется на ее отношениях с нами", - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция продолжит содействие возвращению на родину сирийских беженцев. "Мы видим, что добровольное возвращение сирийцев, находящихся у нас, в свою страну началось. Мы будем оказывать всяческую поддержку, чтобы ускорить процесс добровольного возвращения беженцев", - отметил президент Турции, выразив мнение, что возвращение на родину сирийских беженцев будет способствовать стабилизации в соседней стране. "Ускорив процесс возвращения, мы хотим, чтобы ситуация в Сирии быстро нормализовалась и чтобы мы обезопасили наш Юг", - добавил Эрдоган.