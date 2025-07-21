Власти республики постоянно следят за действиями США в этом вопросе, заявил турецкий лидер

СТАМБУЛ, 21 июля. /ТАСС/. Турция продолжит оказание поддержки Газе, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы будем продолжать поддерживать Газу. Мы постоянно следим за действиями США в этом вопросе. Хакан Фидан, наш министр иностранных дел, находится в постоянном контакте с американским коллегой. Международное сообщество, которое постоянно поддерживает Израиль, больше не в состоянии что-либо скрывать", - приводит высказывания Эрдогана телеканал TRT Haber.

"В настоящее время в переговорах о прекращении огня есть три вопроса. Во-первых, где и в каких зонах вывода будут находиться израильские солдаты после прекращения огня. Во-вторых, ХАМАС и Израиль не достигли полного согласия по вопросу о том, как будет распределяться продовольственная помощь. В-третьих, если будет достигнуто 60-дневное прекращение огня, Израиль должен взять на себя обязательство, что прекращение огня будет продолжаться и после возвращения заложников", - отметил турецкий президент.