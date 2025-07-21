Командир штурмовой роты 47-й отдельной механизированной бригады "Гамлет" рассказал, что "не спрашивал об их мотивации, у них свои интересы"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Около 2 тыс. колумбийских наемников пополнили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в эфире украинского YouTube-канала "Инсайдер" сообщил командир штурмовой роты 47-й отдельной механизированной бригады "Гамлет".

"Скажу, что тысяча, даже две тысячи колумбийцев приехали. Не спрашивал об их мотивации, у них свои интересы. Главное, что они выполняют боевые задачи", - сказал он.

Ранее в российских силовых структурах ТАСС сообщили, что иностранные наемники из Бразилии и Колумбии, заключившие контракт с 47-й отдельной механизированной бригадой ВСУ, воюют в Сумской области. Ранее эту же информацию сообщали и военнопленные ВСУ, сказал собеседник агентства.