США и Британии они пока не коснулись, уточнили в офисе Владимира Зеленского

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский поменял послов в 10 странах, в 7 странах назначил новых послов на вакантные должности и уволил без замены глав диппредставительств в трех государствах. Соответствующие указы опубликованы на сайте его офиса.

Перестановки пока не коснулись США и Великобритании, где интересы Киева по-прежнему представляют Оксана Маркарова и Валерий Залужный.

Послов поменяли в Боснии и Герцеговине, Испании, Канаде, Кении, на Кипре, в Мексике, ОАЭ, Эстонии, ЮАР и Южной Корее. Новых послов назначили в Алжире, Анголе, Бельгии, Кувейте, Малайзии, Омане, и Японии. В Италии, Узбекистане и Швеции должности послов стали вакантными.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига сообщал, что в планах поменять большинство представителей в странах G7 и G20. Ожидается формальное назначение посла в США, которым Зеленский уже назвал бывшего вице-премьера Ольгу Стефанишину.

Главным вопросом, однако, остается судьба экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, который сейчас является послом в Великобритании. Ряд украинских СМИ ранее сообщал, что он может покинуть эту должность и вернуться на Украину. Залужный остается популярным в армии и считается потенциальным политическим конкурентом Зеленского. В опросах общественного мнения украинцы регулярно высказывают ему больше доверия, чем Зеленскому.