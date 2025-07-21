Глава дипломатии Европейского союза отметила, что представители многих азиатских стран в беседах с чиновниками выражают стремление развивать более тесные отношения с ЕС

ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Высокие импортные пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа против союзников в Азии, заставили тех задуматься о надежности соглашений с Вашингтоном в сфере безопасности. Такое мнение выразила глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас.

"[Азиатские страны] обращаются к нам, поскольку мы представляем собой надежного партнера. Они говорят, что если торговые соглашения с США можно разорвать в одностороннем порядке, то почему они должны доверять соглашениям по вопросам безопасности, подписанным с Вашингтоном?" - сказала она в интервью британской газете Financial Times.

Каллас отметила, что представители многих азиатских стран в беседах с чиновниками Евросоюза призывают сообщество не сокращать свое присутствие в Азии и выражают стремление "развивать более тесные отношения с ЕС и разными европейскими странами".

Ранее американские официальные лица неоднократно заявляли, что Европа должна тратить больше ресурсов на обеспечение безопасности на Европейском континенте, в то время как США возьмут на себя дополнительные обязательства по обороне в Азии.

На данный момент у ЕС действуют соглашения по безопасности и обороне с Австралией, Японией и Южной Кореей. В 2020 году Европейский союз подписал с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) соглашение о партнерстве, в том числе в области борьбы с терроризмом, обеспечения безопасности морских путей и кибербезопасности.