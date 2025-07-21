Президент Литвы заявил, что это приобретение стратегически оправдано

ВИЛЬНЮС, 21 июля. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа отверг критику на закупку в Бразилии за €600 млн трех военно-транспортных самолетов. Он заявил журналистам, что это приобретение стратегически оправдано.

"Рекомендации военных, экспертные оценки были сформированы с глубинным знанием дела, поэтому политикам не следует вмешиваться в данный вопрос и рассуждать о том, правильно или неправильно мы поступаем с этими самолетами", - сказал Науседа.

Вильнюс наметил приобрести в Бразилии три военно-транспортных Embraer C-390 Millenium. Согласно неофициальным данным, стоимость контракта составляет €600 млн.

"Целая группа стран хотела бы закупить эти машины. Они пользуются спросом, что говорит о высоком качестве техники", - отметил президент.

На вооружении ВВС Литвы находятся три военно-транспортных самолета Spartan. Они служат более 15 лет.