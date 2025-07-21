Спецпредставитель США по Сирии Том Баррак заявил, что Дамаску необходимо координировать свои шаги в том числе с Израилем

БЕЙРУТ, 21 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты глубоко обеспокоены событиями в сирийской провинции Эс-Сувейда и считают, что властям Сирии следует учитывать интересы религиозно-этнических меньшинств и вести с ними диалог. Об этом заявил на пресс-конференции в Бейруте спецпредставитель США по Сирии Том Баррак.

"То, что произошло в Эс-Сувейде, является результатом межплеменных разногласий, и на сирийское правительство ложится часть ответственности за эти ужасные события, - указал дипломат. - Необходимо найти быстрое решение, и власти должны наладить диалог со всеми компонентами общества, находить компромиссы и координировать свои шаги с соседями, в частности с Израилем". Барак призвал все стороны не допустить новой эскалации насилия. "Убийства, месть, резня должны прекратиться", - сказал он.

В интервью агентству Associated Press (AP) эмиссар подчеркнул приверженность администрации президента США Дональда Трампа сотрудничеству с Дамаском. "На мой взгляд, нынешнее правительство Сирии ведет себя наилучшим образом, - отметил Баррак. - Будучи молодым по составу, обладая крайне ограниченными ресурсами для решения проблем, оно [правительство] пытается объединить многообразное общество".

Ситуация на юге Сирии обострилась 13 июля: в провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между ополченцами из арабских племен и силами самообороны горцев-друзов. Спецподразделения МВД и Минобороны Сирии 15 июля вошли в одноименный административный центр провинции и начали его зачистку с целью стабилизации ситуации. Вскоре после этого Израиль начал наносить удары по военным колоннам ВС Сирии, аргументируя это стремлением защитить друзское население, а 16 июля подверг обстрелам несколько стратегических объектов в сирийской столице.

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа 19 июля объявил о введении режима прекращения огня в Эс-Сувейде в соответствии с планом урегулирования, разработанным при участии международных посредников, в том числе США.