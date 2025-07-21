UK Defence Journal: США впервые за 17 лет разместили ядерное оружие в Британии

По информации портала, несколько тактических термоядерных авиабомб B61-12 были расположены на военной базе Лейкенхит в графстве Саффолк

ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты впервые с 2008 года разместили тактическое ядерное оружие на территории Великобритании. Об этом сообщил со ссылкой на источники британский портал UK Defence Journal.

По его информации, несколько тактических термоядерных авиабомб B61-12 были размещены на военной базе Лейкенхит в графстве Саффолк на востоке Англии. Они, согласно публикации, были доставлены в Англию с американской авиабазы Киртланд в штате Нью-Мексико, где располагается Центр ядерного вооружения ВВС США, и размещены в специально возведенном для этих целей новом хранилище.

На базе Лейкенхит ядерное оружие хранилось с 1949 года, однако 17 лет назад было вывезено оттуда. В настоящее время ядерное оружие Соединенного Королевства размещено на четырех субмаринах типа Vanguard, которые несут американские баллистические ракеты Trident II (D5).

UK Defence Journal называет сообщения о возможном возвращении такого вооружения в Англию "серьезным сдвигом в ядерной стратегии НАТО в европейском регионе на фоне ухудшающихся отношений с Россией и усиливающегося акцента на сдерживании".

24 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о планах закупить у США 12 истребителей F-35A, способных нести авиабомбы B61-12. По данным Минобороны королевства, первые самолеты, способные нести ядерные бомбы, Лондон начнет получать к концу десятилетия.

Комментируя эти планы в разговоре с ТАСС, посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин заявил, что Великобритания выбрала Россию в качестве новой угрозы, что позволило ей оправдать возвращение к схемам времен холодной войны.