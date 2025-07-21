Еврокомиссар Кос назвала включение Украины в ЕС "миротворческим проектом"

Еврокомиссар по расширению ЕС и восстановлению Украины также сделала это заявление в отношении государств Западных Балкан и Молдавии

БЕЛГРАД, 21 июля. /ТАСС/. Еврокомиссар по расширению ЕС и восстановлению Украины Марта Кос считает вступление в состав сообщества государств Западных Балкан, а также Киева и Молдавии "миротворческим проектом".

"Сегодня я рассматриваю расширение как нечто гораздо большее, чем просто увеличение территории Европейского Союза или численности его жителей. Для меня расширение - важнейший миротворческий проект на нашем континенте. <...> Я думаю, что мы не сможем чувствовать себя в безопасности в Европе, пока страны Западных Балкан не войдут в Европейский Союз, а также пока Украина и Молдова не войдут в Европейский Союз", - заявила Кос в ходе пресс-конференции по итогам встречи со словенским премьером Робертом Голобом.

Официальный статус кандидатов на членство в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы заставить ее согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края. Положение о "безальтернативности" будущего Балкан в составе Евросоюза содержалось в итоговой декларации саммита ЕС в греческих Салониках, прошедшего в 2003 году.