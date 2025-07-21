По информации газеты, "МВД, по сути, придется отступить"

ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Британские власти рассматривают возможность отказа от требования к компании Apple предоставить доступ к зашифрованным данным пользователей, включая лиц, совершающих насилие над детьми, под предлогом активизации борьбы с преступниками. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники.

По данным издания, "давление со стороны Вашингтона может привести к тому, что правительство Великобритании откажется от своего требования к Apple предоставить британским правоохранительным органам доступ к зашифрованным данным клиентов". По словам одного из источников Уайтхолла, "МВД, по сути, придется отступить". Сейчас ведомство "работает над тем, как это сделать", добавил другой.

Внутриполитическое ведомство Соединенного Королевства пока не прокомментировало подобную информацию, отмечает издание.

В январе МВД официально обратилось к Apple с просьбой предоставить правоохранительным органам доступ к тщательно зашифрованным данным ее клиентов. Американская технологическая компания отвергла подобное требование, заявив, что конфиденциальность - одна из ее основных ценностей.

Британское правительство пытается позиционировать королевство как привлекательное место для инвестиций американских технологических компаний, однако существуют опасения, что требование о доступе к зашифрованным данным может поставить под угрозу технологические соглашения с США - важную составляющую торговой стратегии британских лейбористов, информирует газета.