Представители оппозиционной итальянской партии "Движение "5 звезд" считают, что радость из-за решения Королевского дворца Казерты противоречит устоям демократического общества

РИМ, 21 июля. /ТАСС/. Представители оппозиционной итальянской партии "Движение "5 звезд" подвергли критике отмену концерта народного артиста РФ Валерия Гергиева и тех, кто ее поддержал.

"Видеть, как министр [культуры Италии Алессандро] Джули и различные политические деятели ликуют по поводу отмены концерта Валерия Гергиева не просто грустно, это удручающе. Радость от того, что артист больше не может выступать из-за якобы своих идей, <...> - это полная противоположность тому, что должно происходить в демократическом обществе", - цитирует коллективное заявление политиков агентство ANSA.

Дирекция 21 июля сообщила об отмене концерта Гергиева, который был запланирован на 27 июля. Вице-председатель Европейского парламента Пина Пичерно, представляющая оппозиционную Демократическую партию Италии, ранее на своей странице в X призывала отменить концерт. До этого она уже прибегала к политическому давлению с целью отмены мероприятий с участием российских артистов. Отменить концерт в Казерте призывали также некоторые проукраинские активисты в Италии.

В свою очередь губернатор южной итальянской области Кампания Винченцо Де Лука, комментируя призывы, указывал, что позиция властей региона заключается в поддержании диалога со всеми. Посол России в Италии Алексей Парамонов, говоря о ситуации с концертом, указал, что власти Италии вопреки обещаниям защищать суверенитет и национальные интересы страны подчиняют свою культурную политику требованиям украинских и других иммигрантов и их политического лобби из числа оппозиции.