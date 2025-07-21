Рютте призвал страны НАТО закупать у США больше оружия для Украины

По словам генсека НАТО, покупки вооружения для Киева помогут странам-участницам альянса выполнять задачи, поставленные на саммите в Гааге

БРЮССЕЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте на заседании контактной группы по Украине в видеоформате призвал министров обороны стран блока покупать у США больше оружия для Украины. Об этом сообщила пресс-служба НАТО по итогам заседания.

"Обращаясь к министрам обороны, генсек обратил внимание на инициативу, которую он с президентом США Дональдом Трампом объявил на прошлой неделе для усиления поддержки Украины путем предоставления новых американских военных возможностей Украине с помощью инвестиций союзников в Канаде и Европе", - отметила пресс-служба.

Рютте также отметил, что, покупая у США больше оружия для Украины, страны НАТО смогут приступить к выполнению сразу "трех задач, поставленных на саммите альянса в Гааге 24-25 июня: наращивать военные расходы, увеличивать военное производство и поддерживать Украину".

Трамп в ходе встречи с Рютте в Вашингтоне на прошлой неделе объявил, что США больше не будут поставлять оружие для Украины бесплатно, а начнут поставлять вооружения, которые будут оплачивать европейские страны и Канада.